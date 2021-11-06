مدرب ايسترن كومباني لمصراوي: لا يوجد قرار رسمي حتى الآن بشأن إقالتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

وضح علاء نوح المدير الفني لنادي ايسترن كومباني، حقيقة إقالته من تدريب الفريق الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، بعد تلقي الفريق لـ3 هزائم متتالية منذ بداية الموسم الجديد من المسابقة المحلية.

وكان ايسترن كومباني تعرض لـ3 هزائم متتالية في أول 3 جولات من الدوري، من أندية المقاولون، غزل المحلة وسموحة.

وقال نوح في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم تتم أي اقالة بشكل رسمي حتى الآن، نصر عبد العزيز رئيس النادي اتصل بي وأكد لي أنهم لم يجتمعوا، وأكد لي أيضا أنهم مازالوا يدرسون ماحدث ولم يتخذوا قرار رسمي بشأني، هناك اجتماع معي اليوم في الثامنة مساءً".

وأضاف: "وعن تصريحات عضو مجلس الادارة بالإقالة أبدى رئيس النادي عدم رضاه عن ماحدث، وطلب مني عدم الالتفات لما يقال عبر السوشيال ميديا".

وأوضح: "أبلغته بترحيبي بالقرار سواء ببقائي أو رحيلي، وأن الأمور ستسير بشكل ودي دون أي أزمات".

وعن سبب الـ3 هزائم حتى الآن، قال نوح: "قلة خبرة اللاعبين، الدوري الممتاز مختلف عن الممتاز ب، فضلا عن غياب الأجانب، تم تسجيل لاعب واحد ويتبقى أربعة".

وأتم نوح: "فضلا عن بعض الغيابات مثل صلاح عاشور وغيره، لدي فريق كامل غائب".