مصدر يكشف لمصراوي ما دونه الحكم في تقريره حول هدف الأهلي الأول في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أثار هدف المالي آليو ديانج الأول في الزمالك الجدل بعد اصطدام تسديدته في العارضة ثم ارتدادها لتصطدم كرة أخرى بمحمد أبو جبل حارس الزمالك وتدخل المرمي ليختلف البعض حول اللعبة.

وقال مصدر لمصراوي إن الحكم محمد عادل احتسب الهدف لصالح ديانج وسجله باسمه في تقرير المباراة ولم يعتبره هدفاً ذاتياً بحسب قانون الكرة.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الكرة لم تكن تحت سيطرة أبو جبل بعد ارتدادها من العارضة وبالتالي تعتبر محاولة فاشلة من محمد أبو جبل في التصدي للكرة وليس هدفاً ذاتياً.

وأنهى المصدر أن في الحالات الجدلية الأخرى تشكل لجنة لتحديد هوية صاحب الهدف حيث يدون الهدف في الأحوال الخلافية لصالح اللاعب الذي سدد على المرمى.

وفاز الأهلي 5-3 على الزمالك في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة في الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الممتاز.