تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام سيلتا فيغو في الدوري الاسباني.. بانتظار وصول تشافي

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام سيلتا فيغو في الجولة 13 من الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها على ملعب البلايدوس، بداية من الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر، 18:15 بتوقيت السعودية.

سيسعى برشلونة إلى إنهاء مسيرته بدون فوز في ثلاث مباريات في الدوري الإسباني عندما يواجه سيلتا فيغو في أبانكا بالايدوس في نهاية هذا الأسبوع.

وحتى في الوقت الذي ينتظر فيه مشجعو برشلونة تقديم تشافي هيرنانديز كمدير فني جديد لهم، سيصطحب المدرب المؤقت سيرجي برجوان الفريق الأول إلى جاليسيا مساء السبت حيث يستعدون لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني 2021/22.

وكان الفريق بدون مدرب رسمي منذ إقالة الهولندي رونالد كومان الأسبوع الماضي، مع تولي برجوان زمام الأمور بشكل مؤقت، قبل أن يعلن النادي الكتالوني عودة الاسطورة تشافي هيرنانديز.

وعانى برشلونة من أسوأ بداية له في الدوري الإسباني منذ 2002/2003، حيث جمع 16 نقطة فقط من تسع مباريات، ويحتل المركز التاسع في الترتيب حاليًا بفارق تسع نقاط عن المتصدر ريال سوسيداد، وإن كان ذلك مع مباراة مؤجلة.

ومع ذلك، فإن الفوز في البلايدوس سيكون أمرًا حاسمًا للكتالونيين وهم يتطلعون إلى إعادة موسمهم إلى المسار الصحيح مع تشافي هرنانديز كمدرب للفريق.

وسيتعين على برشلونة أن يلعب بدون عثمان ديمبيلي مرة أخرى، حيث تعرض اللاعب الفرنسي لإصابة أخرى في أوتار الركبة، بعد أن عاد في مباراة منتصف الأسبوع ضد دينامو كييف.

كما سيغيب عن الفريق الكتالوني مارتن بريثوايت وسيرجيو أجويرو وبيدري وجيرارد بيكيه، بالاضافة إلى نيتو وسيرجينو ديست وسيرجي روبرتو.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام سيلتا فيغو في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: اوسكار مينجويزا، اريك جارسيا، رونالد أراوخو، جوردي ألبا

خط الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، نيكولاس جونزاليس

خط الهجوم: انسو فاتي، خافي، ممفيس ديباي.