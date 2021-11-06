مدرب ليفربول “يورجن كلوب” يقدم اخبار مشجعة بخصوص إصابة هارفي إليوت

كشف مدرب ليفربول يورجن كلوب، أن تعافي لاعب خط الوسط الشاب “هارفي إليوت” من الإصابة يسير على ما يرام، لكنه لا يزال يرفض وضع إطار زمني لعودته.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من كسر في الكاحل بعد أربع مباريات فقط في ما بدا أنه عام خطف الأضواء، وكان من المتوقع في البداية أن يغيب عن غالبية الموسم الحالي بعد خضوعه لعملية جراحية.

لا تزال فترة الغياب هذه محتملة، لكن تم رصد إليوت على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في صالة الألعاب الرياضية، ويبدو مرتاحًا نسبيًا على كاحله المصاب.

واعترف كلوب أن تعافي اللاعب الشاب يسير على ما يرام حتى الآن، وقال لموقع ليفربول الرسمي على الإنترنت: “إنه رائع، هارفي عظيم. ليس لدي أي فكرة عن موعد عودته بالضبط، لكن لا يمكننا الانتظار في الواقع. حالته تبدو جيدة حقًا.”

وأضاف “أيًا كان الشخص الذي تتحدث إليه من قسم إعادة التأهيل، فإنك تسمع أنه مصمم جدًا، إنه حقًا إيجابي للغاية طوال الوقت معنا هنا.”

وأكمل مدرب الريدز “من الجميل رؤيته يبتسم طوال اليوم ويعمل بجد. سوف يعود، لكن متى، لا أعلم ان كان ذلك قريبًا “.

وكان إليوت قد برز بداية الموسم قبل إصابته، حيث بدأ ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يتعرض للإصابة بعد تدخل من “باسكال سترويك” لاعب ليدز.

وشدد ليفربول علنًا على قراره بعدم وضع إطار زمني لتعافي إليوت، وبدلاً من ذلك اختار منح الشاب الوقت الذي يحتاجه للعودة إلى قوته الكاملة دون ضغوط أي مواعيد نهائية مفروضة.

على أرض الملعب، تعامل ليفربول بشكل جيد بدون إليوت، اذ لم يهزموا في جميع المسابقات حتى الآن، على الرغم من أن السلسلة الأخيرة من ثلاثة تعادلات في خمس مباريات جعلتهم يتراجعون بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي المتصدر.