تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم امام بيرنلي ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها على ملعب ستامفورد بريدج، بداية من الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

يدخل البلوز تشيلسي مباراة اليوم من أجل إحكام قبضته على المركز الأول في جدول ترتيب البريميرليج عندما يستضيف بيرنلي، واستغلال مواجهة قطبا مدينة مانشستر فيما بينهم في مباراة الديربي.

يبدو فريق توماس توخيل في حالة جيدة وتعزز بعودة الجناح كريستيان بوليسيتش من الإصابة، كما يمكن أن يعود ماسون ماونت أيضًا بعد جراحة ضرس العقل.

وعلى الرغم من انضمام ماركوس ألونسو إلى روميلو لوكاكو وماتيو كوفاسيتش وتيمو فيرنر في قائمة المصابين، إلا أن تشيلسي يجب أن يكون لديه الكثير من الخيارات في مباراة اليوم.

ويغيب عن فريق توماس توخيل الظهير الأيسر ماركوس ألونسو بسبب إصابة في الكاحل، كما الحال روميلو لوكاكو، فيما تغيب إصابة في أوتار الركبة، ماتيو كوفاسيتش و تيمو فيرنر، والمتوقع، هو عودتهم جميعاً للتباري، بعد التوقف الدولى القادم منتصف هذا الشهر.

تشكيلة تشيلسي المتوقعة في مباراة اليوم امام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: تياجو سيلفا، انطونيو روديجر، كريستينسن، بن تشيلويل، رايس جيمس

خط الوسط: نجولو كانتي، جورجينيو

خط الهجوم: هودسون أودوي، حكيم زياش، كاي هافرتز