تشافي هيرنانديز يفرض شروطه مبكرا على برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لفريق برشلونة، الاستعداد لمشواره مع "بلوجرانا" بعد ساعات قليلة من توليه المسؤولية.



وأعلن برشلونة في بيان له (فجر السبت) توصله لاتفاق مع أسطورته تشافي هرنانديز، لتولي تدريب الفريق بعقد يمتد حتى صيف 2024، خلفا للهولندي رونالد كومان.

وحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن تشافي وضع 3 شروط على طاولة إدارة برشلونة، قبل أن يستهل مشواره مع الفريق.

وأوضح المصدر أن تشافي يريد اصطحاب كافة عناصر الجهاز الفني الذي كان رفقته في نادي السد القطري، وعددهم 7 مساعدين.

وكذلك طلب تشافي بضرورة إعادة هيكلة الطاقم الطبي الخاص بالفريق الكروي لبرشلونة، لمواجهة طول فترة غياب المصابين عن الملاعب، على غرار الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي.

وأخيرا، يسعى تشافي للتعاقد مع لاعب في مركز الجناح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مع ثقته الكاملة في قدرة ديمبلي أيضا على التعافي واستعادة مكانته مع الفريق مرة أخرى.

ووافق السد (الجمعة) على مغادرة تشافي (41 عاما) في منتصف الموسم، والسماح له بتدريب الفريق الكتالوني، الذي لعب بين صفوفه لمدة 17 عاما بعد صعوده من قطاع الناشئين.

ويعود تشافي إلى برشلونة بعد 6 سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق كلاعب عندما فاز على يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015، وهو اللقب الأخير للنادي الكتالوني في المسابقة.