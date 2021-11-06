ما هو موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي ؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يحتضن استاد لندن الأولمبي، مباراة مرتقبة بين وست هام وضيفه ليفربول، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويسعى "الريدز" للعودة إلى درب الانتصارات مرة أخرى، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي 2-2، خلال مباراة الجولة الماضية أمام برايتون في أنفيلد.

تنطلق المباراة المرتقبة بين وست هام وليفربول، في السابعة والنصف مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

كانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين على نفس الملعب الموسم الماضي، انتهت بفوز ليفربول 3-1، ووقع المصري محمد صلاح على ثنائية منها.

من المقرر أن يتم نقل مباراة وست هام وليفربول، عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، وبفارق 3 نقاط خلف تشيلسي المتصدر.

يتولى التونسي عصام الشوالي عملية التعليق على مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويقدم "الهامرز" مستويات إيجابية هذا الموسم، وجمع 20 نقطة يحل بها في المركز الرابع، بالتساوي مع مانشستر سيتي حامل اللقب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

تشيلسي - 25 نقطة

ليفربول - 22 نقطة

مانشستر سيتي - 20 نقطة

وست هام - 20 نقطة

مانشستر يونايتد - 17 نقطة

أرسنال - 17 نقطة

ولفرهامبتون - 16 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول – 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي – 7 أهداف

ساديو ماني - ليفربول – 6 أهداف

ميشيل أنطونيو – وست هام – 6 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 4 أهداف