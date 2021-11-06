وسائل إعلام تكشف عن مفاجأة كبيرة بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي.. وعلاقته بـ برشلونة وتشافي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مفاجأة كبيرة بشأن رحيل المدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل النادي الأهلي تأكيده أن زوجة ووكيلة موسيماني سافرت لقطر منذ فترة، وبالتحديد خلال فترة التفاوض مع الأهلي حول تمديد العقد وقبل تجديد الثقة فيه حتى نهاية الموسم.

وأضاف المصدر أن زوجة موسيماني "اتفقت مع إدارة نادي السد القطري على تدريب زوجها للفريق فور رحيل تشافي هيرنانديز عن مهمة تدريب الفريق".

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي الأهلي علمت بالأمر وقتها من خلال أحد وكلاء اللاعبين الذي يعمل في قطر ليتم الحديث مع المدرب عن الأمر، ليؤكد أنه لن يرحل عن صفوف النادي إلا لو طلب منه الأهلي ذلك ليتم بعدها تجديد الثقة فيه حتى نهاية مدة تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل رغم فشل مفاوضات تمديد عقده لموسم أخر.

وفي وقت سابق، أعلن نادي برشلونة الإسباني، عن تعاقده مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز لقيادة الفريق خلفاً للهولندي المقال رونالد كومان.

وقال برشلونة في بيان: ”توصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع تشافي ليصبح مدرب الفريق الأول لبقية الموسم الحالي وموسمين آخرين، وترك تشافي السد القطري بعد محادثات أجريت خلال الأيام القليلة الماضية مع مالكي النادي“.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً كبيرأً على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء امس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.