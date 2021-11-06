شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباريات تمهيدى كأس مصر بدون وقت إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر هذا الموسم، يخطرها بإقامة جميع المباريات من الدور التمهيدى الأول حتى الأخير، بدون وقت إضافى، بحيث يتم اللجوء لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل.

كما تضمنت الخطابات أنه بداية من دور الـ32 لكأس مصر، سيتم تطبيق الوقت الإضافى قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وحدد اتحاد الكرة أيام 15 و16 و17 نوفمبر الجارى لإقامة مباريات الدور التمهيدى الأول لكأس مصر للموسم الجارى 2021 / 2022.

وأجريت مباريات الدور التمهيدى الأول لمباريات كأس مصر للعام الجديد، وأسفرت عن مواجهات قوية بين فرق القسم الثانى والثالث وبعض مراكز الشباب، وتعد أبرز المواجهات بين الألومنيوم وبترول أسيوط، وبنى سويف والفيوم، والمصرية للاتصالات والإنتاج الحربى، والمريخ والقناة، والأوليمبى وأبو قير للأسمدة.