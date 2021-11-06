شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم الثاني بكأس العالم لسباحة الزعانف بشرم الشيخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم، السبت، منافسات اليوم الثاني ببطولة كأس العالم لسباحة الزعانف، والتي تقام فعالياتها بحمام السباحة الأوليمبي بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، ويشارك فى المنافسات 400 لاعب ولاعبة يمثلون 28 ناديا من 18 دولة.

ومن المتوقع منافسة قوية من قبل اللاعبين المصريين الذين يمثلون عددا من الأندية المشاركة وهى أندية "وادي دجلة، الصيد، الغابة، منطقة الإسماعيلية، الشرق، الرياضي البحري، الاتحاد السكندري، سموحه، طلائع الجيش، مركز التنمية الشبابية بالجزيرة، نادي جزيرة الورد بالمنصورة، النادي الأوليمبي، إتحاد الشرطة الرياضي، الاعلاميين، الشيخ زايد، حدائق الاهرام، التجمع الاول، الترسانة، طلائع الاسطول، أولمبيا بدمياط، نادي هيئة قناة السويس ، بورفؤاد"

وشهدت نتائج منافسات اليوم الاول نتائج مميزة للاندية المصرية ببطولة كأس العالم للغوص

ونجح عبد الرحمن محسن لاعب نادي بورفؤاد في الحصول على الميدالية الفضية و المركز الثاني في سباق 100 متر غوص بالتانك تحت الماء بزعانف المونو ناشئين و في نفس السباق حقق اللاعب عمرو احمد عبد العزيز لاعب نادي الصيد المركز الثالث و حصل على الميدالية البرونزية بينما حصلت اللاعبة جودي شريف الماس لاعبة نادي الاتحاد السكندري على الميدالية الفضية و المركز الثاني.

و حصلت اللاعبة ندي مجدي ابو مسلم لاعبة نادي الغابة على الميدالية الفضية و المركز الثاني في سباق 800 متر سباحة بزعانف المونو ناشئات وفي نفس السباق حصلت اللاعبة جميلة علي صابر لاعبة نادي بورفؤاد على الميدالية البرونزية و المركز الثالث.

بينما حصل اللاعب محمود مسعد عبيد لاعب نادي الغابة على الميدالية الفضية و المركز الثاني في سباق 50 متر سباحة بالزعانف عمومي رجال.

وحصل اللاعب محمود وليد لاعب نادي الغابة علي الميدالية البرونزية و المركز الثالث في سباق 800 متر سباحة بالمونو عمومي رجال.

وفي سباق 50 متر سباحة بالزعانف عمومي انسات حصلت اللاعبة لوجين يوسف احمد لاعبة نادي طلائع الجيش على الميدالية البرونزية و المركز الثالث.

وفي سباق 50 متر سباحة بالمونو تحت الماء ناشئين حصل اللاعب ادهم محمد وجدي لاعب نادي البنك الاهلي على المركز الثاني و الميدالية الفضية وفي نفس السباق حصل اللاعب احمد محمد احمد على المركز الثالث و الميدالية البرونزية.

و في سباق 50 متر سباحة بالزعانف ناشئين حقق اللاعب احمد ايهاب علي المركز الثاني و الميدالية الفضية بينما حقق الاعب سيف خالد سعد الدين لاعب مركز شباب الجزيرة على المركز الثالث و الميدالية البرونزية.

وفي سباق 50 متر سباحة بالزعانف ناشئات حصلت اللاعبة بسملة صبحي محمد لاعبة نادي الغابة على المركز الثالث و الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة 200 متر عمومي رجال سباحة بالمونو حقق اللاعب سيف الدين ايمن حسن لاعب نادي الغابة الميدالية البرونزية و المركز الثالث.

وفي مسابقة 200 متر سباحة بالمونو ناشئين حصل اللاعب يوسف احمد يوسف لاعب نادي دجلة على المركز الثاني و الميدالية الفضية.

و في سباق 400 متر سباحة بالزعانف ناشئين حصل اللاعب محمد هيثم غيث على الميدالية الفضية و المركز الثاني و في نفس السباق حصل اللاعب احمد هشام صفوت لاعب نادي الصيد على المركز الثالث و الميدالية البرونزية.