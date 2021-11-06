شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة ايسترن كومبانى والمحلة وراء تعيين الحكم المساعد الاحتياطى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن تعيين الحكم المساعد الاحتياطى سامى هلهل فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدورى العام أمس، جاء بسبب مباراة ايسترن كومبانى والمحلة فى الدورى.

وقال مسئولو اللجنة، إن هاشم عبد المريد حكم الراية فى مباراة غزل المحلة وإيسترن كومباني اشتكى من إصابة فى القدم بالدقيقة 75 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، وقام حكم الساحة أحمد جمال بالاطمئنان على هاشم عبد المريد، الذى أكد له أنه سيستمر ولن يغادر المباراة نظرا لعدم وجود بديل، وتحامل الحكم على نفسه لاستكمال اللقاء.

وأضاف مسئولو اللجنة أن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة قرر تعيين سامى هلهل فى القمة خوفا من تكرار هذه الواقعة.

وأثنى عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة التحكيم باتحاد الكرة، على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة القمة بالأمس بقيادة محمد عادل، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل 3 أهداف في لقاء الجولة الثالثة التى أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وقال عصام عبد الفتاح، فى تصريحات عبر برنامج "صباح أون تايم"، "الحمد لله على أداء طاقم التحكيم أمس، دائماً ندخل في معسكرات ونستعد بشكل جيد، وأشكر طاقم التحكيم على أدائه الرائع، كانت صعبة جداً وشهدت 3 ركلات جزاء، وأعتقد أن خبراء التحكيم لأول مرة يجمعوا على أن الطاقم كان أكثر من رائع.

وأضاف عبد الفتاح، "مثلنا مثل المدربين نجتمع بالحكام قبل المباريات ونتحدث معهم، مباراة القمة صعبة بكل المقاييس وكل الجماهير تتابعها، وتحدثت مع محمد عادل وطاقمه على ضرورة التركيز، وبعض فترات الشوط الثاني على وجه الخصوص بعض اللاعبين بدأوا يعترضوا ولكنه قابل ذلك بهدوء شديد وتطبيق رائع للقانون وهذا ما كنت أتمنى منه أن يقوم به.

وتابع، "آخر 3 مباريات أهلي وزمالك أدارها حكام مصريون وكانت مباريات رائعة، ويجب أن نعظم دور كل ما هو مصري، لم ندير مباراة واحدة ولكن 3 مباريات متتالية، ومباراة الأهلي والزمالك من أسهل المباريات وذلك رغم كل ما يعقبها من أحداث، لأن الفريقين يلعبان كرة قدم سهلة، ولكن يبقى الأمر فقط في قبول الحكم المصري.