شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف مهدد بالاستبعاد من قائمة المنتخب بسبب شد فى العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات أيمن أشرف، مدافع النادى الأهلى، مهدداً بالاستبعاد من قائمة منتخب مصر لمباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم، بعد إصابته بشد فى العضلة الأمامية فى مباراة القمة أمام الزمالك أمس.

وينتظر جهاز المنتخب ما ستسفر عنه الأشعة التى يخضع لها اللاعب حاليا من أجل حسم القرار النهائى.

ويعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش، اليوم السبت، قائمة الفراعنة لمباراتى أنجولا والجابون فى الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس العالم 2022.

ورفض كيروش إعلان قائمة المحترفين في وقت سابق كما كان معتادا، وفضل إعلان القائمة كاملة عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التي أقيمت أمس الجمعة في الأسبوع الثالث من عمر الدورى العام.

ومن المقرر أن تضم قائمة المنتخب كلا من: في حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف ، الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحى، الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وإبراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد، بينما تسود حالة من الغموض حول مصير باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى حيث يتحفظ الجهاز الفني على ضمه لتراجع مستواه.

وارتفعت أسهم أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاى سبور التركى في دخول القائمة لتدعيم الهجوم، كما ينوى الجهاز الفني ضم أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد لاعبى فيوتشر، وهو ما سيتم حسمه اليوم قبل اعلان القائمة.