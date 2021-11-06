شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة 3 أيام راحة عقب ثلاثية "كومبانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، لاعبى فريقه راحة 3 أيام عقب الفوز المستحق على ايسترن كومبانى بثلاثية نظيفة، أحرزها مروان حمدى "هدفين" وصديق أجولا بسبب فترة التوقف الدولي لارتباط المنتخب الوطني بمباراتي أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعود الفريق للتدريبات فى الثانية عصر الثلاثاء المقبل استعدادا لعودة مباريات الدورى عقب الراحه أسبوعين.

وحرص سامى على منح تعليمات للجهاز الطبى بتجهيز المصابين الأربعة وتقديم تقرير مفصل عن حالتهم وهم عبد الكبير الوادى وبهاء مجدى وخالد عبد الفتاح وأحمد حمص.