في هذا الموعد.. متى يظهر تشافي هيرنانديز مع برشلونة لأول مرة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع نجمه السابق تشافي هيرنانديز لتولي مهمة تدريب الفريق خلفا للهولندي رونالد كومان.



جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان نادي السد القطري، الذي كان تشافي يدرب فريقه، موافقته على رحيل المدرب الشاب بعد جولة من المفاوضات الرسمية مع برشلونة.

وساءت نتائج الفريق الكتالوني هذا الموسم تحت قيادة كومان، مما أدى لتراجعه لوسط جدول ترتيب الدوري الإسباني، محتلا المركز التاسع برصيد 16 نقطة.

كما فشل برشلونة في الفوز خلال أول جولتين في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينقذ نفسه بانتصارين متتاليين على حساب دينامو كييف الأوكراني.

إعلان تعيين صاحب الـ41 عاما مدربا لبرشلونة جاء قبل يوم واحد من مباراة الفريق ضد سيلتا فيجو في عقر داره، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ومن المنتظر أن يصل تشافي إلى برشلونة السبت، وأن يتم تقديمه في مؤتمر صحفي للجماهير يوم الإثنين المقبل، لكن من غير المعلوم هل سيقود الفريق أمام سيلتا فيجو فور وصوله، أم سينتظر حتى انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتعد مواجهة سيلتا هي الأخيرة للبارسا قبل فترة التوقف، ليخوض الفريق بعدها ديربي كتالونيا ضد إسبانيول يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وحال عدم ظهور تشافي أمام سيلتا فيجو، فإنه سيقود برشلونة لأول مرة في ديربي كتالونيا، ومن بعده سيلتقي بنفيكا البرتغالي في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.

مهمة تشافي الرئيسية ستكون إنقاذ برشلونة من الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا، وهو ما سيضمنه حال فوزه على بنفيكا في مباراته الأوروبية الأولى.

وسيعني ذلك وصول برشلونة إلى 9 نقاط، تؤمّن احتلاله المركز الثاني في المجموعة، في ظل امتلاكه حاليا 6 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن بنفيكا.

أما الخسارة مجددا أمام بنفيكا، فستعني تراجع الفريق للمركز الثالث، وسيصبح مطالبا بالتغلب على بايرن ميونخ الألماني في عقر داره بالجولة الأخيرة إلى جانب تعثر الفريق البرتغالي أمام دينامو كييف في الوقت ذاته.

وعلى الصعيد المحلي، فإن تشافي سيتعين عليه تصحيح مسار الفريق في جدول ترتيب الدوري الإسباني وإعادته إلى طريق الانتصارات بشكل مستمر، للاقتراب أكثر من فرق المقدمة.

ويتأخر برشلونة عن صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط، مما يعني حتمية تجنب نزيف النقاط في الأسابيع القليلة المقبلة، أملا في اقتحام مربع الكبار في أقرب فرصة ممكنة.