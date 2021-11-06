هذا ما قاله تشافي بعد العودة إلى برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

علق تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني الجديد، لأول مرة على عودته إلى النادي الكتالوني، من بوابة المدير الفني.



وأعلن برشلونة في بيان له (فجر السبت) توصله لاتفاق مع أسطورته تشافي هرنانديز، لتولي تدريب الفريق بعقد يمتد حتى صيف 2024، خلفا للهولندي رونالد كومان.

ووافق السد القطري (الجمعة) على مغادرة تشافي (41 عاما) في منتصف الموسم، والسماح له بتدريب الفريق الكتالوني، الذي لعب بين صفوفه لمدة 17 عاما بعد صعوده من قطاع الناشئين.

وقال تشافي، في كلماته الأولى لحساب برشلونة الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان الوداع مؤقتا ولطالما كان كامب نو (ملعب برشلونة) بيتي".

وأضاف موجها رسالة إلى الجماهير: "أنتم جمهوري وأهلي، وهذا أكثر ناد أحبه، والآن أعود إلى بيتي، فإلى لقاء قريب".

ويعود تشافي إلى برشلونة بعد 6 سنوات منذ خوض مباراته الأخيرة مع الفريق كلاعب عندما فاز على يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015، وهو اللقب الأخير للنادي الكتالوني في المسابقة.

وأوضح برشلونة أن تشافي سيكمل الموسم الحالي بجانب موسمين إضافيين، ومن المنتظر وصوله السبت، وسيقدمه أمام وسائل الإعلام يوم الاثنين في استاد كامب نو.

وكان تشابي رفض فرصة تدريب برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2020 بعد إقالة إرنستو فالفيردي، وذلك بسبب اختلافه مع الإدارة السابقة للنادي الكتالوني بقيادة خوسيه ماريا بارتوميو، لكن اسمه ظل مرتبطا بالوظيفة حتى بعد تعيين كومان خلفا لكيكي سيتين في أغسطس/ آب العام الماضي.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن ريال سوسيداد المتصدر، و8 نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي فاز في كلاسيكو الفريقين 2-1 الشهر الماضي.