بالألعاب النارية.. محمد صلاح ينشر فيديو مثيراً للجدل بعد خماسية الأهلي في الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فيديو قصيراً عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بسبب طبيعته وتوقيته.

وعبر خاصية "ستوري"، قام صلاح بنشر مقطع فيديو تظهر فيه ألعاب نارية كثيفة، دون توضيح أو إشارة إلى أي حدث.

واعتبر متابعو "الفرعون المصري" أن الفيديو جاء كنوع من احتفاله بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3 في مواجهة الديربي المصري، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في قمة مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واعتقد البعض أنه إشارة على توصل محمد صلاح إلى اتفاق مع إدارة ليفربول حول تجديد عقده بعد سلسلة طويلة من المفاوضات.

ومن المقرر أن ينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في عام 2023، ومازالت حتى اللحظة المفاوضات قائمة لتجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي، إلا أنه التقارير الإعلامية أشارت إلى رغبة النادي في حسم ملف صلاح قبل نهاية العام الحالي.