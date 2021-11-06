عن التنظيم والمعلق والجماهير.. أول رد فعل من الزمالك بعد الخسارة بخماسية أمام الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن مجلس الإدارة سيتقدم بشكوى عاجلة ضد معلق مباراة فريقه أمام الأهلي.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

وقال لبيب، في تصريحات نُشرت عبر الموقع الرسمي للزمالك، صباح اليوم السبت، إن إدارة القلعة البيضاء ستقدم شكوى عاجلة ضد معلق المباراة "المتحيز" للجهات المعنية.

وأضاف لبيب :"ندعو مسئولي شركتي تذكرتي والأفريقية لمناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم المباراة والتي لمسها الجميع".

وأشار رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك: "ستتقدم اللجنة بمذكرة عاجلة بشأن تجاوزات جماهير الأهلي، وهتافاتهم أثناء المباراة".

ووجه لبيب في نهاية تصريحات رسالة إلى الجهاز الفني واللاعبين، معربًا عن ثقته بأكملها ودعمه للفريق بعد خسارة القمة 123.

يشار إلى أن الزمالك تلقى الخسارة الأولى في مسابقة الدوري بعد الفوز في أول جولتين على حساب إنبي ثم طلائع الجيش بنتيجة (2-0).