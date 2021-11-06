شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفحص بانون وأيمن أشرف بعد إصابتهما فى "خماسية" الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع ثنائي الأهلي أيمن أشرف وبدر بانون لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم إصابتهما التي تعرضا لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة، وخرج بانون وأيمن أشرف من مبارة القمة بسبب الإصابة فقد عانى بانون من شد في العضلة الخلفية، فيما اشتكى ايمن أشرف من شد فى العضلة الأمامية.

ومنح الجهاز الفني للأهلي الفريق راحة خمسة أيام، بعد انتهاء ‏مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة، والتي انتهت بفوز الأهلي بخمسة ‏أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثالثة في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

ومنح موسيماني راحة للاعبين مستغلًّا فترة التوقف وفقًا للأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب ‏الوطني لقاءي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.‏

وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف؛ حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.‏

بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏