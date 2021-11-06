شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس إلغاء عقوبة السوبر.. وعد مسبق وتمهيد لتجديد موسيماني للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى إلغاء العقوبة المالية التى سبق أن وقعها على كل منظومة فريق الكرة عقب خسارة بطولة السوبر 3 والمقدرة بـ300 ألف جنيه، مؤكداً أن ما تم خصمه من الجميع فى الفترة الماضية ستتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين، وذلك بعد فوز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل 3، فى المواجهة التى أقيمت أمس ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدورى العام.

وكشف مصدر لليوم السابع أن إدارة الأهلى كانت قد أكدت عزمها إلغاء العقوبة منذ فترة، ولكن بشرط تحسن النتائج وعودة الفريق للمسار الصحيح، وهو الأمر الذى تم نقله لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ولكن تم مطالبته بإخفاء الأمر لحين تحقيق الفريق لأى بطولة، وهو ما حدث بعد الفوز على الزمالك، حيث تعتبر إدارة الأهلى الفوز على الزمالك بمثابة البطولة الخاصة، خاصة بعد الفوز على الغريم التقليدى بنتيجة كبيرة لم تحدث من قبل عقب انتهاء المباراة بنتيجة 5/3.

ويمهد إلغاء العقوبة الطريق أمام تجديد عقد بيتسو موسيمانى، حيث مثلت أزمة الغرامة أزمة كبيرة بين إدارة الأهلى والمدرب، وهو ما أثر بالسلب على مفاوضات تمديد عقد موسيمانى والتى حدثت منذ شهر، إلا أن الأمور تغيرت الأن بعد الغاء عقوبة السوبر واستعادة المدرب الجنوب أفريقى ثقة إدارة الأهلى من جديد بعد أن فقده خلال الفترة الماضية بعد تراجع الأداء وخسارة الدورى والسوبر.

وفاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحى وأحمد سيد زيزو وبن شرقى، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.