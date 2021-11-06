شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. السد القطري فاوض موسيماني عن طريق زوجته والمدرب رفض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن زوجة ووكيلة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق سافرت لقطر منذ فترة، وبالتحديد خلال فترة التفاوض مع الأهلي حول تمديد العقد وقبل تجديد الثقة فيه حتى نهاية الموسم، واتفقت زوجة موسيماني مع إدارة النادي القطري على تدريب زوجها للسد فور رحيل تشافي هيرناندز عن مهمة تدريب الفريق، حيث كان لازال وقتها لم يترك النادي للرحيل لتدريب برشلونة الأسباني بشكل رسمي.

وكشف المصدر، عن أن إدارة الأهلي علمت بالأمر وقتها من خلال أحد وكلاء اللاعبين الذي يعمل في قطر ليتم الحديث مع المدرب عن الأمر، ليؤكد أنه لن يرحل عن صفوف النادي إلا لو طلب منه الأهلي ذلك ليتم بعدها تجديد الثقة فيه حتى نهاية مدة تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل رغم فشل مفاوضات تمديد عقده لموسم أخر.

وفاز الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.