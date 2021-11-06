شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تنظم يوم رياضي تحت شعار شرم جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء يوم رياضي شهد عدد من الانشطة الفنية والثقافية والرياضية، تحت شعار "شرم جميلة"، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أقيم اليوم الرياضي بمركز شباب الهضبة، حيث تم تنفيذ ندوات تثقيفية عن المهارات الحياتية والرسم بالرمال الملونه لأندية المرأة والفتاة ، كما تم تتفيذ عدد من الانشطة الرياضية لفرق الجمباز والكاراتيه وكرة القدم.

وفي هذا الصدد قال محمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، ان هذه الاحتفالية والتي حملت شعار شرم جميلة، شملت يوم رياضي كامل نفذ من خلاله عدد من الانشطة المختلفة شارك فيها أبناء المحافظة من النشء والشباب وشهدت تفاعل كبير من قبل المشاركة النسائية لأندية االمرأة والفتاة، مشيرا الي ان المديرية تعمل بإستمرار في تنفيذ تلك الانشطة في مختلف مناطق المحافظة، وذلك لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية والتأكيد على ان مراكز الشباب اصبحت بالفعل مراكز خدمة مجتمعية شاملة تساهم في تفريغ الطاقات الابداعية لدى النشء والشباب.

ووجه محمد فتحي الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على اهتمامه الكبير بجميع الانشطة الشبابية والرياضية، والدعم الذي يقدم من المحافظة لتطوير قطاعي الشباب والرياضة بالمحافظة

وعلى جانب آخر تشهد مدينة شرم الشيخ استضافة عدد من البطولات العالمية والقارية، حيث تقام الان المنافسات النهائية لكأس العالم للاندية في سباحة الزعانف وتقام المسابقات بحمام السباحة الاوليمبي بالمدينة الشبابية، وذلك بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 28 نادي يمثلون 18 دولة، وتنتهي منافساتها في الثامن من نوفمبر الجاري، كما استضافة محمية النبق منافسات بطولة افريقيا الاولى للملاحة الرياضية، وبطولة مصر الدولية الرابعة والتي اقيمت في الفترة من 31 اكتوبر حتى 5 نوفمبر الجاري وشارك فيها 130 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة افريقية وعربية.