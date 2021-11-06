شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وليد الكارتي موهبة مغربية تغزو الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موهبة مغربية جديدة فرضت نفسها على الدوري المصري، ويوماً بعد الآخر ومباراة تلو الأخرى، يؤكد وليد الكارتي لاعب فريق بيراميدز، جدارته بالتواجد بين النجوم، خاصة بعدما ثبت أقدامه في تشكيل إيهاب جلال وأصبح أحد أهم مصادر الخطورة في بيراميدز.

وحتى الآن شارك وليد الكارتي مع بيراميدز في 3 مباريات بالدوري العام سجل خلالهم هدفين ليزاحم مبكراً نجوم المسابقة المحلية في سباق هداف الدوري العام بالنسخة رقم 63.

وليد الكارتي يبلغ من العمر 26 سنة حيث أنه مواليد 23 يونيو 1994، وبلغت القيمة التسويقية للنجم المغربي 675 ألف يورو، لعب الكارتي 32 مباراة في الموسم الماضي مع الوداد المغربي بمعدل 2.625 دقيقة

ساهم الكارتي فى 10 أهداف مع الوداد، حيث سجل 5 أهداف، وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ويجيد النجم المغربي اللعب في مركزى 8 و 6 فى الملعب.

فاز وليد الكارتي بـ 5 بطولات دورى الابطال والسوبر الأفريقي و3 دوري مغربي منذ انضمامه إلى الوداد موسم 2013 قادما من أولمبيك خربيكة.



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