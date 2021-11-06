شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع موسيماني مصير عروض ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة خاصة خلال الفترة المقبلة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمناقشة عدة أمور، فى مقدمتها مصير العروض المحلية والخارجية التي بدأت تصل لبعض لاعبي الفريق مؤخراً، وأبرزهم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وأليو ديانج، حيث بدأت بعض الأندية الخارجية تخاطب هؤلاء اللاعبين تمهيداً لتقديم عروض رسمية للتعاقد معهم فى ميركاتو الشتاء المقبل.

ورغم أن النية تتجه في الأهلي للحفاظ على قوام الفريق الأساسي وعدم التفريط في أي لاعب، إلا أن مسئولى القلعة الحمراء قرروا عقد جلسة خاصة مع المدير الفني من أجل مناقشة هذه العروض والاستماع لوجهة نظره بشأن هذه العروض وحسمها .

وارتبطت أسماء بعض لاعبي الفريق بالعديد من العروض المحلية والأفريقية، فقد تحدثت بعض التقارير عن رغبة الإسماعيلي في ضم طاهر محمد طاهر، فيما أشارت تقارير أخرى إلى رغبة أندية تركية فى ضم آليو ديانج كما ذهبت تقارير أخرى إلى أن حسين الشحات مطلوب في الدوري السعودي.

ويرغب مسئولو الأهلي حسم عدة ملفات مع موسيماني خلال توقف الدوري المقبلة لذا قرروا التحدث معه بشأن ملف العروض بجانب أمور أخرى سيتم حسمها عقب مباراة القمة أمس.