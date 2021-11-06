الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر كيروش لقائمة منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، للإعلان عن قائمة الفراعنة لمعسكر نوفمبر.

منتخب مصر يواجه نظيره الأنجولي يوم 12 نوفمبر في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ثم الجابون في الجولة السادسة يوم 16 نوفمبر.

وعلم "الخليج 365" من خلال مصادره، أن كيروش سوف يعلن يعلن قائمة منتخب مصر اليوم السبت، حيث سيقوم باختيار 24 لاعبا، بينهم 4 حراس مرمى.

وأشار المصدر، إلى أن كيروش سوف يستبعد من حساباته إما محمد بسام أو محمد صبحي خلال المعسكر المقبل.

واستقر كيروش على ضم 7 محترفين لقائمة منتخب مصر، على رأسهم محمد صلاح، وكذلك محمد النني وأحمد حجازي ومصطفى محمد وعمر مرموش.

وتابع المصدر "على أن يتم اختيار ثنائي بين الثلاثي أحمد حسن "كوكا"، وأحمد ياسر ريان، وكريم حافظ، وفقا للاحتياجات الفنية".

وأكد المصدر، أن هناك جلسة بين كيروش وجهازه المعاون سيتحدد خلالها مصير ضم ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة".

واختتم المصدر حديثه بأن هناك لاعبا سيتم استبعاده وسيكون الأمر بمثابة مفاجأة.

يذكر أن منتخب مصر تحت قيادة كيروش نجح في الفوز أمام ليبيا مرتين ليتصدر ترتيب مجموعته.