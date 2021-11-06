تعرف على ما قدمه كريستيانو رونالدو في ديربي مانشستر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تعول جماهير مانشستر يونايتد على نجمها البرتغالي كريستيانو رونالدو، لقيادة الفريق للفوز في الديربي المرتقب أمام الجار مانشستر سيتي.



رونالدو الذي يخوض أول ديربي منذ عام 2009، يمتلك العديد من الأرقام الإيجابية ضد سيتي، قبل قمة مرتقبة بين قطبي مدينة مانشستر.

ولعب رونالدو من قبل مع مانشستر يونايتد في فترته الأولى، التي استمرت لـ6 سنوات بين عامي 2003 و2009، وخاض خلال تلك الفترة 11 مباراة، فاز في 7 وتعادل مرة واحدة وخسر 3.

وسجل "الدون" البرتغالي 4 أهداف هز بها شباك السيتي وصنع 3، حيث أحرز ثلاثية في الدوري الإنجليزي وهدفا في كأس إنجلترا، وصنع 2 في البريميرليج وآخر في الكأس المحلية.

وشهد موسم 2006-2007 أول تألق حقيقي لرونالدو في لقاءات الديربي، بعدما سجل هدفين وصنع واحدا، وقاد يونايتد للفوز في أولد ترافورد بنتيجة 3-1 في لقاء أقيم يوم 9 ديسمبر/كانون أول 2006.

وفي موسمه الأخير مع يونايتد، سجل رونالدو هدفا في لقاء الدور الثاني الذي فاز به يونايتد 2-0 يوم 10 مايو/ آيار 2009 خلال آخر ظهور له في الديربي.

وفي مباراته الوحيدة أمام السيتي في كأس إنجلترا سجل رونالدو هدفاً وصنع مثله خلال فوز كبير بنتيجة 4-2 في الدور الخامس لنسخة 2004.

بعيداً عن ديربي مانشستر، واجه رونالدو فريق السيتي بقميص ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا خلال موسمي 2012-2013 و2015-2016، وتحديدا في 3 مباريات.

وسجل رونالدو هدف الفوز 3-2 في مواجهة دور المجموعات على ملعب سانتياجو بيرنابيو يوم 18 سبتمبر/أيلول 2012، ثم صام عن التهديف في الإياب الذي انتهى 1-1.

وفي نصف نهائي 2016 بالبطولة ذاتها، غاب رونالدو عن الذهاب في ملعب الاتحاد للإصابة، ثم شارك في فوز 1-0 إياباً لكن من وقع على الهدف كان جاريث بيل.