تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يستأنف يوفنتوس مسيرته في الدوري الإيطالي مجددا بمواجهة فيورنتينا بعد أيام من حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وكان يوفنتوس حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه (الثلاثاء) على زينيت سان بطرسبورج الروسي 4-2 في رابع جولات المجموعات.

ويستضيف يوفنتوس على ملعبه أليانز نظيره فيورنتينا (السبت) في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي من أجل استعادة انتصاراته الغائبة منذ 3 مباريات في المسابقة، خسر اثنتين منها وتعادل في واحدة.

يلتقي يوفنتوس مع فيورنتينا مساء الأحد، حيث تنطلق المباراة الساعة 8.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.00 بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن يتم نقل مباراة يوفنتوس وفيورنتينا عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الرسمية على موقع يوتيوب.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف فيورنتينا السابع.

جدول ترتيب الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

نابولي: 31 نقطة

ميلان: 31 نقطة

إنتر ميلان: 24 نقطة

روما: 19 نقطة

أتالانتا: 19 نقطة

لاتسيو: 18 نقطة

فيورنتينا: 18 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو: 9 أهداف

دوشان لاهوفيتش – فيورنتينا – 8 أهداف

جيوفاني سيميوني – هيلاس فيرونا – 8 أهداف

إيدين دجيكو - إنتر ميلان: 7 أهداف