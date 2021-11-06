تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 6 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام يوم السبت 6 نوفمبر/ تشرين ثان 2021، العديد من المباريات المرتقبة في مختلف الدوريات العربية والأوروبية.



ويعد ديربي مدينة مانشستر بين يونايتد والسيتي هو الحدث الأبرز، بجانب ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء.

يلتقي يوفنتوس مع فيورنتينا مساء الأحد، حيث تنطلق المباراة الساعة 8.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.00 بتوقيت أبوظبي.

من المقرر أن يتم نقل مباراة يوفنتوس وفيورنتينا عبر قناة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الرسمية على موقع يوتيوب.

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد مباراة "الميرينجي" ضد رايو فاييكانو.

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد فاييكانو في تمام 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل قناة "BeIn Sports Premium 1" مباراة ريال مدريد ضد رايو فاييكانو .

تقام مباراة سيلتا فيجو ضد برشلونة على أرضية ملعب "بالايدوس" بمدينة فيجو.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت أبوظبي.

ومن المقرر أن تنقل قناة "BeIn Sports Premium 1" قناة سيلتا فيجو ضد برشلونة.

يستضيف الوداد غريمه التقليدي الرجاء، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، في الجولة العاشرة من الدوري المغربي.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة والنصف بتوقيت أبوظبي.

تُبث مباريات الدوري المغربي عادة عبر القنوات الرياضية المغربية، غير أن مباراة القمة بين الوداد والرجاء سيتم نقلها عبر قناة أخرى أيضا.

وأعلنت قنوات "أبوظبي الرياضية" عن نقل مباراة الديربي بين فريقي الوداد والرجاء بشكل مباشر، مع تغطية استثنائية قبل وأثناء وبعد المباراة.

ستقام مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر ليلا بتوقيت أبوظبي.

كما جرت العادة، فإن مباراة سان جيرمان ضد بوردو ستنقل حصريا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولم تحدد الشبكة حتى الآن القناة الناقلة للمباراة، نظرا لكثرة المباريات الهامة بمختلف الدوريات في ذات اليوم.

ستنطلق مباراة تشيلسي وبيرنلي في تمام السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساء بتوقيت أبوظبي، والخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيتم إذاعة مباراة تشيلسي ضد بيرنلي على الهواء مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 2".

تلعب مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، مساء يوم السبت الموافق 6 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري.

وسيكون موعد المباراة في الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتوقع أن تقوم قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1" بنقل المباراة على الهواء مباشرة وبتعليق عربي.