الزمالك يعود للتدريبات 11 نوفمبر استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك للتدريبات 11 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الرابعة للدورى، والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري، بعدما منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة التي جمعت الزمالك مع الأهلي امس ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدورى.

ويستغل لاعبو الزمالك الراحة فى الاستشفاء من ضغط المباريات المتتالي في الفترة الأخيرة، حبث خاض الفريق 5 مباريات متتالية امام توسكر الكيني ذهابا وإيابا و3 مباريات في الدوري امام انبي وطلائع الجيش والأهلي، فيما ينضم اللاعبون الدوليون للمنتخب الوطني يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون في تصفيات كأس العالم 2022 .

من ناحية أخرى، غادر الثنائي سيف الدين الجزيري واشرف بن شرقي الي تونس والمغرب علي التوالي عقب مباراة الأهلي والزمالك للانضمام لمنتخبي بلادهما في الاجندة الدولية المقبلة.

كما غادر سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الي تونس للانضمام لمنتخب بلاده استعدادا لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.