شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلاح ينظم حفل تكريم اللاعبين العالميين والأولمبيين مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اتحاد السلاح حفل تكريم للأبطال العالميين والأولمبيين، مساء اليوم السبت، فى أحد فنادق منطقة الهرم بحضور عدد من مسئولى الرياضة.

ونجحت قائمة عبد المنعم الحسينى برئاسة اتحاد السلاح بالكامل بالعلامة الكاملة، بالحصول على 10 أصوات مقابل لا شىء لقائمة جميل الزفتاوى.

وتضم قائمة الحسينى كلا من: محمد الحسينى و أيمن منير و خالد كابس و مدحت شكرى و سامر شريف و أحمد نبيل و أحمد سمير وميرفت حسانين وياسمين جاد وأمانى البحيرى وأمنية حسين.

وتوج مؤخرا اللاعب زياد السيسى بالميدالية الفضية ببطولة أمريكا لسيف المبارزة، والتى تعد أول بطولات الموسم التى يشارك فيها اللاعب بعد أولمبياد طوكيو 2020.

وودع زياد السيسى منافسات السلاح من دور الـ16 فى الأولمبياد بعد الخسارة من لاعب جورجيا ساندرو بازاديز بنتيجة 15 -12 في مباراة دور الـ16 لمنافسات سلاح السابر فردي رجال لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.