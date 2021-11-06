شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لمباراتى أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن اليوم السبت ، الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش، قائمة الفراعنة لمباراتى أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة في تصفيات كأس العالم 2022.

ورفض كيروش اعلان قائمة المحترفين في وقت سابق كما كان معتادا، وفضل إعلان القائمة كاملة عقب مباراة القمة بين الأهلى والزمالك التي أقيمت أمس الجمعة في الأسبوع الثالث من عمر الدورى العام.

ومن المقرر أن تتضمن قائمة المنتخب كل من : في حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي، الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتوح وأيمن أشرف ، الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحى ،الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش، الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد، بينما تسود حالة من الغموض حول مصير باهر المحمدى لاعب الاسماعيلى حيث يتحفظ الجهاز الفني على ضمه لتراجع مستواه.

وارتفعت أسهم أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاى سبور التركى في دخول القائمة لتدعيم الهجوم، كما ينوى الجهاز الفني ضم أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد لاعبى فيوتشر، وهو ما سيتم حسمه اليوم قبل اعلان القائمة.