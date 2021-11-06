رسميًا.. برشلونة يعلن تعيين أسطورة النادي تشافي مديرًا فنيًا جديدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

أعلن نادي برشلونة الإسباني، تعيين أسطورة خط وسط النادي السابق تشافي مديرا فنيا جديدا لفريق كرة القدم بعد إنهاء تعاقده مع نادي السد القطري.

ويحل تشافي 41 عاما الذي لعب 767 مباراة مع نادي برشلونة وفاز معه بـ25 لقبا، من بينها أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، محل المدرب الهولندي رونالد كومان الذي أقيل الأسبوع الماضي.

وقال النادي في بيان أن تشافي سيتولى منصب المدير الفني بقية الموسم الحالي بالإضافة إلى موسمين آخرين.

وغادر تشافي برشلونة في عام 2015 ليختتم مسيرته كلاعب في السد القطري وقام بتدريب فريق السد منذ عام 2019 ، وفاز معه بالدوري القطري الموسم الماضي والعديد من مسابقات الكأس.

واشتهر تشافي كصانع ألعاب رائع في وسط الملعب وفاز مع منتخب إسبانيا ببطولتي أوروبا في عامي 2008 و2012، وكذلك كأس العالم في عام 2010.​