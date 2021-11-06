شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون إجازة 48 ساعة قبل الاستعداد للأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبو الفريق، راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

ومن المقرر أن يستأنف المقاولون تدريباته غداً الأحد، استعداداً للنادي الأهلي، في اللقاء الذي يقام يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، والذي يستضيفه استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري.

من جانبه، يرى سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، أن فريق طلائع الجيش لم يستحق ركلة جزاء أمام المقاولون العرب، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وقال سمير عثمان في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "طلائع الجيش لم يستحق ركلة جزاء أمام المقاولون وكان يجب إنذار كريم الطيب لادعاء التعرض للإعاقة".

أضاف: "أتفق مع قرار إبراهيم نور الدين في طرد حسن الشامي لاعب المقاولون، لأنه قدمه نزلت على وجه لاعب الطلائع".