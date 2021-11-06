شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لتلفزيون ”الخليج 365”: القمة 123 تؤكد جدارة التحكيم المصري بإدارة كلاسيكو العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن الدولي محمد عادل ورفاقه نجحوا بشكل كبير في الاختبارات التي تعرضوا لها خلال إدارتهم للقمة 123 بين الأهلي والزمالك التي أقيمت مساء الجمعة، وانتهت بفوز الأحمر 5 / 3.

وقال عقل، في الاستوديو التحليلي بتليفزيون الخليج 365 الذي يقدمه محمد عراقى وأحمد عصام، إن الـ"VAR" تدخل بشكل كبير، وأكد أكثر من قرار خلال فعاليات اللقاء، وتواصل مع الحكم محمد عادل عبر "الكومينكيشين سيستم".

وأضاف عقل، أن الظهور الأول للـ"VAR" كان في الدقيقة 16، ليؤكد قرار المساعد الأول بصحة الهدف الأول للأهلي، كما أكد قرار الحكم في ركلتي الجزاء الأحمر في الدقيقتين 18 و59، على الرغم من أن الحكم كان موفقا جدا في اتخاذ القرار في المخالفتين طبقا للقانون، وكان تدخلا صحيحا لـVAR للبروتوكول عندما قرر إعادة ركلة الجزاء الثانية في الدقيقة 59، ولم يستغرق الـ"VAR" وقتا طويلا لتأكيد القرارات، بل استغرق أقل من 30 ثانية، وهذا يحسب لثنائي الـ"VAR" أحمد الغندور وعبد العزيز السيد، إلا أنه يؤخذ عليهما تدخلهما لتأكيد القرار الخطأ للحكم محمد عادل في احتساب ركلة جزاء الزمالك، على الرغم من أنه لم تكن هناك مخالفة على مدافعي الأهلي، وكان يجب على الحكم الإشارة باستمرار اللعب، أو يتدخل الـVAR ويؤكد أنه ليست هناك مخالفة أو استدعاء الحكم إلى شاشة المراجعة، ويعد هذا الخطأ الأبرز للحكم وكابينة الـ"VAR" بكل أسف، بعدما أكد أنها ركلة جزاء.

وأشار عقل إلى أن الحكم أشهر البطاقة الصفراء لثلاثي الزمالك عمر السعيد وطارق حامد وزيزو، إلى جانب إنذار وحيد للأهلي من نصيب أيمن أشرف، وإن كانت مخالفة زيزو، لاعب الزمالك، ترتقي إلى البطاقة الحمراء للعب بأقصى درجات التهور في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وأوضح عادل أن المساعدين ظهرا بيقظة وتمركز جيد، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، كما أشارا إلى 5 حالات تسلل في توقيت مناسب، طبقا للبروتوكول، وتعاونوا مع الحكم في الأخطاء القريبة منهما طبقا للقانون.

وقال عقل، إن الحكم الرابع تعاون بشكل رائع مع الحكم، حتى أنه ظل طوال المباراة يتابع من على خط التماس، ويتحرك بين المنطقة الفنية للفريقين، وأدى مهامه بشكل جيد، كما أن الحكم المساعد الاحتياطي تعاون مع الحكم، وتابع مع الرابع فى تسجيل أبرز الأحداث خلال المباراة من حيث الإنذارات أو الأهداف والتبديلات في الفريقين.

واختتم عقل بأنه بناء على ما سبق "لا بد أن نؤكد أن التحكيم المصري أكد عودته لإدارة القمة بين الأهلي والزمالك، بعد نجاح 3 لقاءات قمة متتالية بصافرة مصرية.