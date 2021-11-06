شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يدعو 30 مرشحا لجلسة خاصة مع اللجنة المشرفة على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نادي أسوان اليوم السبت، 6 نوفمبر 2021، 30 مرشحاً بانتخابات جلس إدارة نادى أسوان الرياضى لدورة 2025 - 2021 ، للاجتماع مع اللجنة المشرفة على الانتخابات، وذلك لوضع الترتيبات النهائية قبل العملية الانتخابية التي تقام 13 نوفمبر الجاري.