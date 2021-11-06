شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد برادة يدعم منتخب الاسكواش بحضور عاصم خليفة وأشرف حنفي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم المصري المعتزل أحمد برادة، على مؤازرة منتخب الإسكواش في مرانه الأول تحت قيادة أشرف حنفي مدرب الفراعنة، والذي تولى مؤخراً مهمة تدريب المنتخب الوطني خلفاً لأمير وجيه الذي ترشح على رئاسة اتحاد الاسكواش.

وزار برادة تدريب المنتخب في حضور عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش، وأشرف حنفي مدرب المنتخب، بالإضافة إلى علي فرج المصنف الأول عالمياً وكريم عبد الجواد المصنف العاشر وبطل العالم السابق، ومصطفى عسل نجم الأهلي والمصنف السادس عالمياً، وعمرو منسي منظم بطولات الاسكواش.



احمد برادة واشرف حنفي



منتخب الاسكواش

وفتح الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة، باب الترشح للانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد، الإثنين الماضي، وذلك عن دورة 2021/ 2024، ويستمر فتح باب الترشح حتى يوم الأحد المقبل الموافق 7 نوفمبر، على أن يتم استقبال طلبات الترشح في تمام العاشرة صباحاً بمقر الاتحاد.

كما دعا مجلس الاتحاد جمعيته العمومية للانعقاد يوم الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021 للنظر في جدول الأعمال واجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، خلال اجتماعين حيث يكون الاجتماع الأول في الثالثة عصرا والثاني في تمام الخامسة مساء.