عمرو أديب: مبروك للأهلي و«الأسست بتاع عمرو السولية بمليون جنيه»

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي عمرو أديب على مباراة القمة 123 بين النادى الأهلى والزمالك، إن الأهلى كان يحالفه الحظ بشكل كبير وكان هناك أهداف غزيرة غير طبيعية، قائلًا: مبروك للنادى الأهلى وهارد لك الزمالك والماتش كان تقيل علينا.

وأضاف"أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر اليوم الجمعة، أن الهدف الثالث لشريف المخيف الحريف "الأسست بتاع عمرو السولية بمليون جنية" مشيرًا الى أن النادى الأهلي استطاع الانتقام من الزمالك خلال العام الماضي، موضحًا أن النادى الأهلى كان يمتلك حظ وتوفيق غير عادى بينما هناك انهيار فى الزمالك وحدث زلزال في الفريق الأبيض .

وتابع: النادى الأهلى استطاع خوض مباراة تاريخية وسوبر ولكن النتيجة كانت 2/صفر وليست 5/3 كما يظن البعض لأن المباراة لو امتدت لمدة خمس دقائق كان نادى الزمالك استطاع التعادل 5/5 ولكن الوقت داهم الفرق الأبيض ولكن الأهلى كان الأفضل أكثر ومنظم ولدية دكة بدلاء مرعبة