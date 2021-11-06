فرحة الفوز على الزمالك .. رئيس الأهلي يلغي عقوبة السوبر ويصرف مكافأة إضافية

الشارقة - اميمة ياسر - حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، عقب الفوز على الزمالك 5-3 في القمة 123. وأشاد رئيس الأهلي بالجهود الكبيرة لكل عناصر الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال المباراة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن جدارة.

ووجه الشكر لكل منظومة الفريق الأول ، بداية من الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، على التكاتف والالتزام والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبين في مباراة اليوم.

وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية كبيرة، خاصة أن المشوار لا يزال طويلًا، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، والحرص على استمرار مسيرة الانتصارات لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وقرر الكابتن محمود الخطيب إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر «300 ألف جنيه». وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

كما وجه رئيس الأهلي التهنئة إلى جماهير وأعضاء النادي ، مؤكدًا على ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللا محدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة موسيماني وسيد عبد الحفيظ.

واكتسح فريق الأهلي نظيره الزمالك بخماسية مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري، في حين يتوقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش و محمود علاء و حمزة المثلوثي و طارق حامد و إمام عاشور و يوسف أوباما و أحمد سيد زيزو و أشرف بن شرقي وعمر السعيد.

وفي المقابل بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق وأيمن أشرف وبدر بانون وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية و بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب الفريقين، وسنحت أول فرصة في اللقاء في الدقيقة الرابعة من ركنية للأهلي، نجح دفاع الزمالك في تشتيتها، ويعتمد لاعبو الفريق الأبيض على استغلال الأجناب من أجل ضرب دفاعات الفريق الأحمر، وتشهد الدقيقة التاسعة أخطر فرصة للزمالك بعدما توغل أشرف بن شرقي داخل منطقة جزاء الأهلي وسدد لتصطدم كرته بالدفاع وتتحول لركنية.

وفي الدقيقة السادسة عشر ينجح أليو ديانج في تسجيل هدف التقدم للأهلي من تسديدة قوية تصطدم بالعارضة لترتد وتصطدم بأبوجبل لتسكن المرمى، بعدها يهدر عمر السعيد فرصة للتعديل بعدما تلقى عرضية بن شرقي داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 19 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للأهلي بعد تعرض علي معلول للعرقلة داخل منطقة جزاء الأبيض من قبل حمزة المثلوثي، ينجح علي معلول في ترجمتها للهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 25 يضيف محمد شريف الهدف الثالث للأهلي من متابعة لعرضية من الجبهة اليسرى.

وحاول لاعبو الفريق الأبيض تنظيم الصفوف من أجل تلقيص الفارق، ويحصل طارق حامد على بطاقة صفراء للخشونة مع السولية، وبعدها يحصل عمر السعيد على بطاقة صفراء للخشونة، وفشلت محاولات أبناء ميت عقبة لتقليص الفارق في الدقائق المتبقية لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية.

ومع بداية الشوط الثاني يدفع الزمالك بمصطفى فتحي بدلا من إمام عاشور لتنشيط الهجوم، وفي الدقيقة 48 يهدر عمر السعيد فرصة محققة للأبيض من انفراد بالمرمى، وفي الدقيقة 51 ينجح مصطفى فتحي في تسجيل الهدف الأول للزمالك من تسديدة قوية فشل محمد الشناوي في التصدي لها، وفي الدقيقة 53 يرد اليو ديانج بالهدف الرابع للأهلي من تسديدة قوية يفشل أبوجبل في التصدي لها لتسكن على يساره، وتوالت محاولات الزمالك الهجومية للتقليص، في حين سعى الفريق الأحمر لتعزيز التقدم، وفي الدقيقة 59 يحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي يسددها علي معلول في الدقيقة 62 ويتصدى لها أبو جبل لترتد لمحمد شريف الذي يضعها في الشباك محرزا الهدف الخامس للأحمرولكن يلغي الحكم الهدف ويعود لتسديد ركلة الجزاء مجداد ويسجل منها علي معلول الهدف الخامس للأهلي، ويدفع الجهاز الفني للزمالك بسيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم بدلا من عمر السعيد وحمزة المثلوثي، ويحصل أحمد زيزو على بطاقة صفراء للخشونة، ويدفع الجهاز الفني للأهلي بحسين الشحات بدلا من أفشة وميكسيوني بدلا من بيرسي تاو.

وفي الدقيقة 80 يحرز أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء، ويدفع الجهاز الفني للأهلي بمحمد هاني بدلا من بدر بانون، وحاول الأبيض تقليص الفارق في الدقائق المتبقية وينجح بن شرقي في تسجيل الهدف الثالث للأبيض في الدقيقة ٨٩ لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بخماسية مقابل ثلاثية .

ودخل النادي الأهلي تحت قيادة «بيتسو موسيماني» المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

بينما دخل نادي الزمالك تحت قيادة «باتريس كارتيرون» المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

ويملك الزمالك حامل لقب الموسم الماضي، ووصيفه الأهلي، نفس رصيد النقاط 6 نقاط من فوزين في الجولتين السابقتين للدوري، الأهلي هزم الإسماعيلي (4-0)، والبنك الأهلي (1-0)، بينما انتصر الزمالك على إنبي وطلائع الجيش، بنتيجة واحدة (2-0).