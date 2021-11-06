الأهلي يكتسح الزمالك بخماسية ويتصدر الدوري المصري

الشارقة - اميمة ياسر - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 5/3، في لقاء القمة 123، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري.

افتتح أليو ديانج التسجيل للأهلي في شباك الزمالك بالدقيقة 16، وسجل علي معلول لاعب الأهلي الهدف الثاني في شباك الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وأحرز محمد شريف هدف الأهلي الثالث في شباك الزمالك بالدقيقة 25.

وقلص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الفارق مع الأهلي وسجل الهدف الأول من خلال تسديدة صاروخية من مصطفى فتحي بالدقيقة 52.

وسجل أليو ديانج الهدف الرابع للأهلي في شباك الزمالك بالدقيقة 53.

وسجل علي معلول الهدف الخامس للأهلي من ركلة جزاء في شباك الزمالك بالدقيقة 65.

وكان محمد عادل حكم لقاء القمة أشار بإعادة ركلة جزاء الأهلي الذي نفذها علي معلول، والذي سجل منها محمد شريف، قبل أنت تعاد من جديد وينفذها علي معلول ويسجل الهدف الخامس.

وأحرز أحمد سيد «زيزو» الهدف الثاني للزمالك من ركلة جزاء في شباك الأهلي بالدقيقة 81.

وسجل أشرف بن شرقي هدف الزمالك الثالث في شباك الأهلي بالدقيقة 90.

جاءت المباراة مثيرة على مدار 90 دقيقة ، حيث نجح الأهلي في تسجيل ثلاثة أهداف في أول 25 دقيقة، ومرت الدقائق الأولى من المباراة متوسطة المستوى، حيث لم يرغب كلا الفريقين في المجازفة في أول ربع ساعة.

قاد هجوم الأهلي كل من محمد شريف هداف الموسم الماضي من الدوري المصري، إلى جانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة. على الجانب الآخر قاد المغربي أشرف بن شرقي هجوم الزمالك، مع كل من عمر السعيد ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو.

ولم تشهد أخر دقائق الشوط الثاني أي جديد ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز الأهلي على الزمالك 5 / 3.

ورفع الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المسابقة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الزمالك في المركز الخامس عند ست نقاط.