شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: ما زلنا في بداية الموسم والقادم أفضل.. وكل الشكر للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال شريف فى تصريحات للموقع الرسمي: «أبارك لجماهير النادي الأهلي على الفوز والأداء، مباراة بـ3 نقاط، ما زلنا في بداية الموسم، ونعدهم بحسم لقب الدوري مبكرًا، وأن نواصل مسيرتنا بشكل قوي».

وأضاف: «موسيماني تحدث مع اللاعبين لتحفيزهم، ودائمًا قبل المباريات ندرس المنافس بشكل جيد، سجلنا 5 أهداف، وكان من الممكن أن تزيد، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل».

وتابع: «أتمنى تقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة، وهدفنا الفوز ببطولة الدوري مبكرًا، وأشكر جماهير الأهلي على مساندتهم اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة».

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.