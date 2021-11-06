محمد شريف: ما زلنا في بداية الموسم والقادم أفضل.. وكل الشكر للجماهير

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف: ما زلنا في بداية الموسم والقادم أفضل.. وكل الشكر للجماهير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أبدى محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب الزمالك بنتيجة 5-3، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
وقال شريف فى تصريحات للموقع الرسمي: «أبارك لجماهير النادي الأهلي على الفوز والأداء، مباراة بـ3 نقاط، ما زلنا في بداية الموسم، ونعدهم بحسم لقب الدوري مبكرًا، وأن نواصل مسيرتنا بشكل قوي».
وأضاف: «موسيماني تحدث مع اللاعبين لتحفيزهم، ودائمًا قبل المباريات ندرس المنافس بشكل جيد، سجلنا 5 أهداف، وكان من الممكن أن تزيد، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل».
وتابع: «أتمنى تقديم مستوى أفضل خلال المباريات المقبلة، وهدفنا الفوز ببطولة الدوري مبكرًا، وأشكر جماهير الأهلي على مساندتهم اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة».
وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.
وتسيد الأهلي المباراة بأمواج هجومية متتالية وقدم أداءً رائعًا، أثمر عن تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بتوقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وعلي معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، في حين سجل ثلاثية الزمالك مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف الثالث.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز للنقطة 9 من ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.