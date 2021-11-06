شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: خماسية الأهلى أمام الزمالك "دمها تقيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد عيد، لاعب الزمالك السابق، عن حزنه من خسارة الفريق الأبيض أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال عيد، خلال تواجده في الاستديو التحليلى لقناة الزمالك: "خسارة دمها تقيل ولكن لا نريد أن نهدم المعبد، كل الناس حزينة من الهزيمة أمام الأهلى لكن مشوار الدورى ما زال طويلا والشاطر من يستطيع لملمة أوراقه".

وأضاف عيد: "ليس يوم الزمالك وكارتيرون هيقدر يرجع بالفريق خلال الفترة القادمة ويجب التركيز على القادم حتى يتعرض الفريق الأبيض لفقد مزيد من النقاط".

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي كلا محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.