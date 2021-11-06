شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: الاهلى كان يمكنه الفوز على الزمالك بنتيجة أكبر من 5 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء ميهوب، نجم فريق الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر كان قادرا على الفوز على الزمالك بنتيجة أكبر من 5 أهداف خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم ضمن مباريات الدورى المصرى الممتاز.

وقال علاء ميهوب، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الاهلى، أن لاعبي الفريق الأحمر قدموا مباراة رائعة، وكان لابد من زيادة عدد الأهداف بشباك الزمالك، حيث سوف تكتب نتيجة هذه المباراة في تاريخ الكرة المصرية.

فاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.