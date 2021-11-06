شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية عن أسيست القمة: لو تمت إعادته 100 مرة لن يخرج بهذه الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو السولية، نجم وسط النادي الأهلى، أن مباراة القمة ستمنحنا دوافع كبيرة لمواصلة التألق في الفترة المقبلة، موضحا أن الأسيست الذي صنعه لمحمد شريف وجاء منه الهدف الثالث للأهلي تدخَّل فيه عامل التوفيق وتمركز شريف الجيد.

وقال السولية، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "هو أسيست كانت فيه نسبة كبيرة من التوفيق، ولم تمت إعادة الكرة مائة مرة لن تخرج بهذه الدقة وهذا الشكل".

وأضاف نجم الأهلى: "جماهير الكرة عاطفية لدرجة كبيرة، وخاصة جمهور الأهلى الذى لا يقبل سوى بالفوز، ورغم ضياع الدورى والسوبر إلا أننا نجحنا في لم الشمل والعودة لسابق مستوانا".

وتابع: "الدورى هذا الموسم صعب للغاية، وجود الجماهير ستمنح الأندية دوافع كبيرة، والفرق التي صعدت تقدم مستويات كبيرة، والأكيد أن هذا يصعب من المنافسة".

وثمّن السولية عودة جماهير الأهلى للمدرجات قائلا: "إن هذا يصب في مصلحة اللاعبين في ظل مؤازرة وتشجيع الجماهير الوفية للنادي".