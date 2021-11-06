شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: يحسب للزمالك العودة للقمة بعد الخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن فريق الزمالك اجتهد في مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، ويحسب له العودة في النتيجة من 5/1 إلى 5/3 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى.

وقال حازم إمام، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، إن موسيماني المدير الفني للأهلي ساهم في عودة الزمالك إلى المباراة من خلال تغييراته الخاطئة، مضيفا إن لاعبي الزمالك صدموا من النتيجة في بداية المباراة، ولكنهم عادوا رغم حالة عدم التوفيق التي لازمت الفريق في مباراة اليوم.

من ناحية أخرى غادر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، استاد القاهرة دون حضور المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والزمالك التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز الزمالك 5/3 في الجولة الثالثة من الدورى، وذلك حزنا علي النتيجة الكبيرة.

وفاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات، فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.