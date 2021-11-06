شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الشناوى لـ"أفشة" عقب الفوز على الزمالك: وحش يابنى والله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد الشناوى قائد فريق الاهلى زملائة عقب الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى فيديو حيث قام محمد الشناوى بتقبيل رأس زميلة محمد مجدى " أفشة " وقائلا " وحش يابنى والله ".

وتبادل لاعبو الأهلى التحية مع جمهورهم بعد الفوز على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.