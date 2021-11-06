شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم: كان نفسنا الاهلى يفوز على الزمالك 6-1 تاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد المنعم، نجم فريق الاهلى سابقا، أن لاعبي الفريق الأحمر قدموا مباراة كبيرة أمام الزمالك، وتمت السيطرة على اللقاء منذ اللحظات الأولى وإحراز 3 أهداف في 20 دقيقة.

وقال شريف عبد المنعم، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الاهلى، إنه كان يتمنى زيادة عدد الأهداف لفريق الاهلى، والفوز بنتيجة تاريخية على فريق الزمالك ونصل للهدف السادس.

وفاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.