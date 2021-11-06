شكرا لقرائتكم خبر عن رقص محمد محمود وعلى لطفى داخل السيارة احتفالا بفوز الأهلى على الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجما الأهلى محمد محمود، صانع ألعاب الفريق، مع الحارس على لطفى، بفوز الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الدورى المصرى لكرة القدم.

ونشر محمود، عبر ستورى حسابه على "إنستجرام"، مقطع فيديو جمعه بالحارس على لطفى، وهما يرقصان على أغانى تشجيع الأهلى، عقب مغادرتهم الملعب بعد نهاية المباراة والفوز الكبير، الذى حافظ للفريق على صدارة بطولة الدورى.

وفاز الأهلى على الزمالك، بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.





سجل خماسية الأهلى، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقى.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعهم من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.