شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة لـ" تلفزيون الخليج 365": حلمت بنتيجة مباراة القمة بعد صلاة الفجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سمير كمونة نجم فريق الاهلى السابق أنه تنبأ بنتيجة مباراة الاهلى و الزمالك التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز منذ يومين عقب أداء صلاة الفجر .

وأوضح سمير كمونه خلال تصريحات لـ" تلفزيون الخليج 365 " أنه ظهر خلال الحلم أثناء النوم نتيجة مباراة القمة بين الاهلى و الزمالك في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

فاز الأهلى على الزمالك الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.