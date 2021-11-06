شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق: كنا نقدر نسجل أكتر من خمسة وأهدى الفوز بالقمة لجمهور الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أكرم توفيق، نجم الأهلى، عن سعادته بفوز فريق على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمت الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وقال توفيق، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1"، إنه ليس غريبا على الأهلى الفوز في مباريات القمة، موضحا أن يهدى الفوز إلى جمهور القلعة الحمراء الذى تواجد اليوم في ستاد القاهرة لدعمهم.

وأضاف نجم الأهلى أن المارد الأحمر ركز على أخطاء الزمالك واستغلها بالشكل الأمثل ونجح زملاؤه في تسجيل خمسة أهداف كان من الممكن أن يزيد عددها، مشيرا إلى أنه يعد الجمهور بالفوز في المباريات القادمة.

وكشف توفيق تفاصيل ما دار بين موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى مع اللاعبين في استراحة بين الشوطين، مؤكدا أن المدرب طالبهم بالتركيز وزيادة غلة الأهداف في الشوط الثانى وشدد عليهم بعدم التهاون، خصوصا أن المباراة ما زالت في الملعب.

واختتم توفيق: "ما ينفعش جمهور الأهلى يروح وعلان ودايما بيدعمنا وإحنا من غير ه ولا حاجة".

سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعهم من 3 إنتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.

وضم تشكيل الأهلي كلا محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.