شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلحق أول خسارة بالزمالك بعد 25 مباراة بدون هزيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق النادي الأهلي في إلحاق الهزيمة الأولى لفريق الزمالك بعد 25 مباراة خاضها الأبيض بدون خسارة منذ أواخر الموسم الماضي.

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وقبل مباراة القمة الليلة لم يخسر الزمالك في 25 مباراة خاضها منذ شهر أبريل الماضي في كل البطولات وتحديداً منذ هزيمته أمام الأهلي 2-1 الموسم الماضي في الدوري يوم ١٨ أبريل الماضي.

وفاز الزمالك في ٢٠ مباراة وتعادل في 5 مباريات وكان أخر فوز للأبيض هو الإنتصار على طلائع الجيش قبل ايام في الجولة الثانية لبطولة الدوري.