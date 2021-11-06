شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الزمالك وصل إلى استاد القاهرة متأخرا ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارتيرون فشل فى إدارة مباراة القمة خلال الشوط الأول بسبب التشكيل، مضيفا: "الزمالك لم يظهر خلال الشوط الأول على الإطلاق؛ بسبب التشكيل الذى بدأ فيه وهناك العديد من اللاعبين لم يكونوا فى يومهم ودون المستوى".

وقال صلاح، فى تصريحات تليفزيونية: "الزمالك وصل إلى استاد القاهرة بعد بداية المباراة بساعة لأنه كان تائها فى الشوط الأول والأهلى أيضا مستواه انخفض فى الشوط الثاني".