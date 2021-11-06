شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: الزمالك وصل إلى استاد القاهرة متأخرا ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارتيرون فشل فى إدارة مباراة القمة خلال الشوط الأول بسبب التشكيل، مضيفا: "الزمالك لم يظهر خلال الشوط الأول على الإطلاق؛ بسبب التشكيل الذى بدأ فيه وهناك العديد من اللاعبين لم يكونوا فى يومهم ودون المستوى".
وقال صلاح، فى تصريحات تليفزيونية: "الزمالك وصل إلى استاد القاهرة بعد بداية المباراة بساعة لأنه كان تائها فى الشوط الأول والأهلى أيضا مستواه انخفض فى الشوط الثاني".
وفاز الأهلى على الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز.
سجل خماسية الأهلي، ديانج "هدفين"، على معلول "هدفين" ومحمد شريف ، فيما سجل أهداف الزمالك مصطفى فتحي وأحمد سيد زيزو وبن شرقي، بهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات فيما توقف رصيد الزمالك عند 6 نقاط.
وضم تشكيل الأهلي كلا محمد الشناوي، على معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق، حمدى فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدى أفشة، بيرسى تاو، ومحمد شريف.
فيما ضم تشكيل الزمالك كلاً من: محمد أبو جبل، حمزة المثلوثى، محمود علاء، محمود الونش، احمد فتوح، طارق حامد، إمام عاشور، أوباما، زيزو، اشرف بن شرقى وعمر السعيد.